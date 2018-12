Neue Zeit mit alten Regeln

Quer gelesen: Die „Wariner Zeitung“ vor 100 Jahren

von svz.de

27. Dezember 2018, 06:43 Uhr

Die Stadt Warin ist im Dezember 1918 übergangsweise dem örtlichen Arbeiter- und Soldatenrat unterstellt. In einem großgedruckten Inserat in der „Wariner Zeitung“ übernimmt das Gremium die Garantie für Ordnung und Sicherheit. Eine neue Zeit ist angebrochen. Aber die alten Regeln gelten weiter.

Pünktlich zum Ende des Kirchenjahres veröffentlicht die „Wariner Zeitung“ den Adventsbericht. 56 Kinder, je zur Hälfte Mädchen und Knaben, wurden konfirmiert, 59 Personen wurden kirchlich beigesetzt.

Auch die Versorgungsprobleme sind noch vorhanden. So sieht ein Kommentar in der „Wariner Zeitung“ bezüglich der Bekleidung „keine rosige Zeiten“, weil die Rohstoffe fehlen.

Am 11. Dezember wendet sich die „Wariner Zeitung“ mit einem Appell an ihre Leser: „Fahnen heraus! Ehrt so unsere vereinzelt heimkehrende Frontsoldaten.“

Als Gegengewicht zu den Sozialdemokraten gründet sich im Hotel Zülow (heute: Tau’n Sandhaas) eine Ortsgruppe der deutschen demokratischen Partei.

Sogar im Lokalteil meldet die „Wariner Zeitung“, dass die Apanage an die großherzogliche Familie nicht mehr zur Auszahlung gelangt. Und nennt auch die bisher geflossenen Gelder. So gingen allein jedes Jahr an die Großherzogin 186 000 Mark.

Großen Raum nimmt die für den 30. Dezember angesetzte Wahl der Bürgervorsteher ein. Bei der Volksversammlung im Lokal des Herren Mußfeldt (heute Am Mühlentor 12) zur Vorstellung der sozialdemokratischen Kandidaten beteiligten sich über 400 Menschen. Die Versammlung endet mit Hochrufen auf die Sozialdemokratie. In einer übergroßen Anzeige wird zur Wahl des sozialdemokratischen Wahlverzeichnisses aufgerufen.

Am 2. Weihnachtsfeiertag können die Wariner Theateraufführungen im Saal des Hotels Rubin (heute: ehemaliger Stadtkrug) genießen. Für Kinder wird „Der dumme Peter“ aufgeführt.

Für die Bürgerausschusswahl am 30. Dezember 1918 waren in Warin 1127 Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlbeteiligung wird mit 82 Prozent angegeben. Zwölf Herren erhielten die Stimmen, sieben kamen aus dem sozialdemokratischen, fünf aus dem bürgerlichen Block.

Der Zeitungsherausgeber Dannehl, die Gastwirte Zülow, Rubin, Mußfeldt und der Kaufmann Heinrich Viehstädt inserieren in der letzten Dezemberausgabe 1918 der „Wariner Zeitung“ gute Wünsche für 1919.

100 Jahre später wünscht der „Querleser“ den heutigen Zeitungslesern ein gutes neues Jahr und dankt zum Ende der kleinen Reihe für das Interesse.