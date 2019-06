Kuhlen : Neuer Verein lädt zum Dorffest ein

von Michael Beitien

26. Juni 2019, 05:00 Uhr

Alte Spiele für Kinder und Tanz am Abend für die Erwachsenen – das erwartet am Sonnabend, 29. Juni, die Besucher des zweiten Dorffestes in Kuhlen. Nach der Premiere im vergangenen Jahr haben die Initiatoren um Anja Neumann mittlerweile den Verein „Kuhlen Gemeinsam“ gegründet, der das Fest ab 10 Uhr bis in die Nacht auf dem alten Sportplatz veranstaltet. Für die Kinder werde es viele alte Spiele wie beispielsweise Dosenwerfen geben, sagt Anja Neumann. Auch eine Strohburg wird in Kuhlen aufgebaut.