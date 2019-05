26. Mai : Noch Helfer gesucht für die Kommunalwahl

von Michael Beitien

Für die Wahlen am 26. Mai werden noch einige Helfer gesucht. Das erklärte Gemeindewahlleiter Armin Taubenheim. Für die Auszählung der Briefwahl in Sternberg stehen derzeit sechs Helfer bereit. Vier weitere wären hilfreich. Auch gibt es in einigen Kommunen noch Bedarf. Gesucht werde jeweils noch ein Helfer in den beiden Wahllokalen in Brüel sowie in Mustin und in Weitendorf. Interessenten können sich bei den Zentralen Diensten im Sternberger Rathaus oder bei Armin Taubenheim melden.