Neuer Aldi : Nun hofft auch Neukloster

Klosterstadt will sich wie Bad Kleinen um Aldi-Rückkehr bemühen

von Roland Güttler

01. Februar 2019, 06:39 Uhr

„Discounter kehrt zurück“, schrieb SVZ in der gestrigen Ausgabe. Der hartnäckige Kampf von Bad Kleinens Bürgermeister Joachim Wölm (Linke) ist von Erfolg gekrönt: Ein knappes Jahr nach Schließung will Aldi seine Filiale in Bad Kleinen im Frühjahr neu eröffnen.

Diese Nachricht sorgte in Neukloster für totale Überraschung, auch hier schloss Aldi fast zu gleichen Zeit. Hauptamtsleiterin Marion Fiebenitz war regelrecht perplex ob der Botschaft aus Bad Kleinen: „Da müssen wir auch gleich mal in Scharbeutz anrufen, wir vermissen den Aldi in Neukloster.“