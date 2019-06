Witzin : Ökumenischer Gottesdienst

von svz.de

01. Juni 2019, 05:00 Uhr

Am Sonntag um 10 Uhr beginnt ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche zu Witzin, der von Uwe Seppmann unter Mitwirkung von Diakon Jürgen Seidel aus der katholischen Kirchengemeinde Stralsund gestaltet wird. Er ist mit einer Seniorengruppe in Loiz zu Gast.

Im Gottesdienst wird ein „Agape“-Mahl gefeiert, an dem die evangelischen und katholischen Gläubigen zu einem gemeinsamen geschwisterlichen „Imbiss“ des Brotbrechens eingeladen werden, da beide großen Kirchen keine Abendmahlsgemeinschaft haben.

Musikalisch wird der Gottesdienst von dem Leiter des Orgelmuseums in Malchow und Mitinitiator der Orgelspiele MV,

Friedrich Drese begleitet.