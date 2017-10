Gemeinde Bibow : Oldtimer auf großer Tour

vergrößern 1 von 5 Foto: Katja Frick 1 von 5









von Katja Frick

erstellt am 16.Okt.2017 | 21:30 Uhr

Es war vielleicht der schönste Halt der ADAC-Rallye Hanse-Historic am Sonnabend im Park von Schloss Hasenwinkel bei Warin. Eine Stunde und eine Minute lang machten die Fahrer der sehenswerten alten Autos Mittagspause im Schloss. Als dann der Ford A Phaeton von 1929 zur Weiterfahrt nach Timmendorfer Strand durch die Schlossallee losfuhr, fühlte man sich in einen alten Film versetzt.

„Das ist das älteste Auto bei dieser Tour und hat deshalb die Startnummer 1“, erklärte Harry Venzke der SVZ. Er und seine Frau Karin überwachten den Start der 48 teilnehmenden Autos, der sich über fast eine Stunde hinzog. „Die starten hier im Minutentakt, die sollen ja genügend Abstand voneinander haben“, so der Lübecker, der sich mit seiner Ehefrau schon seit 40 Jahren für den Motorsport begeistert. Bei der vom Travemünder Automobilsportclub e.V. veranstalteten dreitägigen Tour über 650 Kilometer von Lübeck durch Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gehe es aber nicht um Geschwindigkeit, schneller als 50 Kilometer pro Stunde solle keines der Autos auf der Tour fahren. „Auf den verschiedenen Wertungsstrecken wird gemessen, wie gleichmäßig die Autos fahren. Wer da am längsten eine Geschwindigkeit hält, gewinnt.“ Bei der Ankunft auf Schloss Hasenwinkel habe ein weißer Audi Umquattro von 1983 die Motorhaube vorn gehabt. Fahrer dieses Wagens mit Startnummer 32 sind Dietmar Gronig aus Meyenburg und Stephan Hinze aus Hamburg.

Den vollständigen Beitrag lesen sie in der Printausgabe am Dienstag oder in unserem ePaper.