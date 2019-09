Mühlengeez/Sternberg : Oldtimer-Freunde treffen sich auf der Mela

Veranstaltung für viele Fans historischer Trecker und anderer Fahrzeuge wegen des Flairs zu einem Muss geworden

von Roland Güttler

11. September 2019, 20:00 Uhr

Nicht nur im Mai sind seit einiger Zeit Oldtimertreffen auf dem MAZ-Gelände in Mühlengeez, sondern auch bei der heute beginnenden Landwirtschaftsausstellung Mela. Das Treffen dort gibt es noch nicht so lange, ist aber für viele Fans historischer Trecker und anderer Fahrzeuge wegen des Flairs zu einem Muss geworden. Mit dabei in diesem Jahr sind auch wieder unter anderem Bernd Schröder (Foto) aus Trams mit seinem Fahr D 17, Manfred Hadrian aus Groß Stieten auf dem 1966er-Deutz, Wolfgang und Elsbeth Sooß mit ihrem RS 0430 sowie die Sternberger Eichler-Fahrer Detlef und Sigrid Holz.