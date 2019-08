von svz.de

22. August 2019, 09:35 Uhr

Eine Orgelmusik zur Mittagsstunde beginnt am morgigen Freitag, dem 23. August, um 12 Uhr in der Sternberger Stadtkirche. Am Sonnabend beginnt hier um 19 Uhr ein Jubiläumskonzert mit dem Meißner Chor „Blaue Schwerter“.