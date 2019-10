Sternberg : Pastor Hecker in Sternberg eingeführt

Kirchengemeinden Sternberg, Witzin und Dabel wieder einen Pastor

von Roland Güttler

28. Oktober 2019, 09:57 Uhr

Seit Sonntagnachmittag haben die Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden Sternberg, Witzin und Dabel wieder einen Pastor. In einem großen Gottesdienst wurde der 32-jährige Pastor Ludwig Hecker in sein Gottesamt eingeführt. Die feierliche Ordination in der gut gefüllten Kirche nahm der Wismarer Propst Marcus Antonioli im Beisein der gesamten Familie des jungen Pastors vor. In die Segnungen involvierte er zudem die Kirchenältesten aus Witzin, Heidrun Schmidt; aus Dabel, Sybille Teschner und aus Sternberg, Frauke Conradi.

Dem jungen Pastor wünschte Propst Antonioli „ein offenes Herz und einen offenen Geist“. Und er sei sich sicher, dass Ludwig Hecker seine Gemeinde auch mit Neuem überraschen werde.