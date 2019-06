von svz.de

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Perkussionist Hermann Naehring tritt mit seinem Soloprogramm Schlagwerk am Pfingstsonntag in der St. Hubertuskirche in Woserin auf. Beginn ist 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten. Der 68-jährige Hermann Naehring aus Frankfurt/Oder ist zudem Arrangeur und Komponist.