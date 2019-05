Warin : Pläne für Residenz vorgestellt

Die Hoffnungen sind groß in Warin, dass die Ruinen des ehemaligen Krankenhauses wieder zum Leben erweckt werden. Die Pläne, die Sonnabend der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, klingen verheißungsvoll. Aber es gab auch skeptische Stimmen. Wohl vor allem angesichts des Zeitpunkts einer symbolischen Grundsteinlegung kurz vor den Wahlen, der einigen einfach zu früh ist. Ein Wariner stand am Krankenhaus mit einem Plakat:„Keine Bauvoranfrage, keine Baugenehmigung - Lügen haben kurze Beine.“ Zwei Kandidaten, die gegen Bürgermeister Michael Ankermann antreten, äußerten in Gesprächen Skepsis. Peter Brandenburg hat unter anderem Zweifel an der Finanzierung. Björn Griese glaubt nicht, dass sich das Projekt aus baurechtlicher Sicht so schnell umsetzen lässt. Die Planer gehen nach ihren bisherigen Vorabsprachen mit Behörden davon aus, dass zum Jahresende die Bagger anrollen. Michael Ankermann meinte, dass sich die Aufregung nach den Wahlen legen würde. Investor Thomas Weyer erklärte im SVZ-Gespräch, er habe den Bürgermeister gedrängt, dass vor den Wahlen Tatsachen geschaffen werden, damit er Sicherheit hat. Sicher: Auch wenn keine Wahlplakate bei der Grundsteinlegung hingen, war die Aktion auch ein Stück Wahlkampf - ob nun bewusst oder unbewusst. Aber noch viel wichtiger ist es doch, dass ein solches Projekt nicht tot geredet wird. Die derzeitige Wariner Stadtvertretung hat für die Investoren dieser Seniorenresidenz gestimmt. Jetzt können diese handeln und das in sie gesetzte Vertrauen beweisen. Dass das ihr Projekt gelingt, das wünschen sich - so erfuhr SVZ - auch viele Skeptiker.