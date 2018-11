Sternberg : Planungen für Museum starten

von Michael Beitien

27. November 2018, 20:48 Uhr

Die Sanierung des Heimatmuseums in Sternberg rückt näher. Auf der nächsten Sitzung der Stadtvertreter, die am 5. Dezember um 18 Uhr im Rathaussaal beginnt, sollen die Aufträge zur Objektplanung und zur Tragwerksplanung vergeben werden. Letztmalig vor der Sanierung kann das Heimatmuseum an diesem Sonnabend anlässlich des Nikolausmarktes in Sternberg besichtigt werden.

Die Stadtvertretung befasst sich in der nächsten Woche unter anderem auch mit dem Haushalt der Stadt für 2019 und 2020 sowie mit der Jahresrechnung für 2016.

Behandelt werden soll am 5. Dezember auch der Vorschlag, die Verantwortlichkeit für die Kirchturmuhr von der Stadt an die evangelische Kirchengemeinde zu übergeben.