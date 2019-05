Baupläne : Platzgestaltung in Penzin Thema

von svz.de

07. Mai 2019, 05:00 Uhr

Blankenberg | Über die Flurneuordnung will die Gemeinde Blankenberg in diesem Jahr den Platz mitten in Penzin neu gestalten und zugleich die Teilumfahrt befestigen. Auf ihrer Sitzung heute Abend im Gemeindehaus in Blankenberg liegt den Gemeindevertretern zur Beratung ein Grundsatzbeschluss auf dem Tisch. In der um 19 Uhr beginnenden Sitzung gibt es auch wieder eine Einwohnerfragestunde.