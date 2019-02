Sternberg : Polizei ahndet Fehler beim Überholen

Die Sternberger Polizei führte am Dienstag zwischen 9.30 und 11 Uhr eine Kontrolle zwischen Blankenberg und Brüel durch.

von svz.de

06. Februar 2019, 07:44 Uhr

Die Sternberger Polizei führte am Dienstag zwischen 9.30 und 11 Uhr eine Kontrolle zwischen Blankenberg und Brüel durch. Der Zustand der Bereifung der Autos und Fehler beim Überholen standen im Mittelpunkt. Es wurde hier allerdings kein Verstoß festgestellt, wie die Sternberger Polizei informiert. Im Februar konzentrieren sich die Polizeikontrollen auf Bereifung und Überholen. Kontrolliert wurde am Dienstagvormittag unter anderem bei Groß Laasch, Malliß und mit einem Videowagen. Die Polizeiinspektion Ludwigslust registrierte Dienstagvormittag bei ihren Kontrollen sechs Überholverstöße, zehn Mängel an Beleuchtungsanlagen und 16 Geschwindigkeitsüberschreitungen.