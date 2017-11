Razzia in Warin : Polizei durchsucht Döner-Imbiss

vergrößern 1 von 1 Foto: erge 1 von 1

So etwas erlebt die Kleinstadt Warin zum Glück nicht alle Tage: Am späten Dienstagnachmittag gab es ein Großaufgebot der Polizei samt Zoll in der Lange Straße.

Wie SVZ auf Nachfrage von der Sprecherin der Schweriner Staatsanwaltschaft, Claudia Lange, erfuhr, wurden ein Wohn- und Geschäftsgebäude, unter anderem ein Dönerimbiss, durchsucht. Laut Sprecherin habe der „Tatvorwurf Handelstreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ bestanden. Ein Beschuldigter wurde noch am Dienstag vorläufig festgenommen und am Mittwoch dem Haftrichter am Amtsgericht Schwerin vorgeführt. Dieser ordnete laut Staatsanwaltssprecherin „Untersuchungshaft wegen Handels mit Betäubungsmitteln in vier Fällen sowie einem Fall des unerlaubten Besitzes an“.

Bei dem durchsuchten Geschäft handelt es sich um den „Akay Pizzaria & Dönergrill“, der über Warin hinaus, was die Speisekarte betrifft, einen guten Ruf haben soll.

Zugleich bestätigte die Sprecherin, dass es im Zuge der Wariner Razzia am Dienstag auch auf dem Autohandel-Gelände im unweit entfernten Reinstorf eine Durchsuchung gegeben habe. „Ihre Quellen sind richtig, es handelt sich um ein und dieselbe Person“, die mit beiden Objekten in Verbindung gebracht werden könne.

Weitere Auskünfte gebe es nicht, so die Sprecherin mit Hinweis auf das laufende Ermittlungsverfahren. Das gelte auch für den Beschuldigten sowie in welcher Verbindung dieser zum Geschäft in der Wariner Lange Straße 9 stehe. Zugleich wurde seitens der Staatsanwaltschaft Schwerin auf die Unschuldsvermutung hingewiesen. Zu den Durchsuchungsmaßnahmen erklärte die Staatsanwalts-Sprecherin lediglich: „Polizei war vor Ort“.

Laut SVZ-Informationen sollen gleich sieben Fahrzeuge der Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Schwerin im Einsatz gewesen sein. Drei standen noch gegen 17.30 Uhr vor der Pizzeria, andere wurden während der Maßnahme auf dem benachbarten Parkplatz eines Discounters abgestellt.

Der Einsatz in Warin zog sich offensichtlich über Stunden hin, gegen 20 Uhr standen laut eines Augenzeugen drei Polizeifahrzeuge immer noch auf der B 192 vor besagtem Imbiss. Beim „Akay Pizzaria & Dönergrill“ war gestern telefonisch keiner erreichbar, es kam lediglich die Ansage „Montag ist Ruhetag“.