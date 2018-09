Region Neukloster : Polizei warnt Hundehalter vor Ködern mit Glasscherben

Nach dem Fund von Hundeködern gefüllt mit Glasscherben ermittelt die Polizei in der Region Neukloster in Nordwestmecklenburg.

von dpa

06. September 2018, 08:35 Uhr

Die Suche nach den Tätern, die diese Teigköder auf mindestens einem Grundstück in Glasin ausgelegt hatten, war bisher ohne Erfolg geblieben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Wismar sagte. Die Polizei warnte Hundehalter in der Region vor den gefährlichen präparierten Lockmitteln.

Ein Tierarzt hatte kürzlich Schwellungen und Rötungen im Rachenraum eines Hundes festgestellt, die vermutlich von den präparierten Ködern stammten. Danach fanden Halterin und Ermittler weitere präparierte Köder. Die Frau erstattete Anzeige. Es laufen Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Typische Giftköder-Arten sind:

-Hackfleisch gespickt mit scharfen Gegenständen wie Rasierklingen, Scherben oder Nägeln

-Fleischbällchen mit Rattengift

-Schneckenkorn

-Brot oder Brötchen gespickt mit Rasierklingen

Typische Verstecke von Giftködern sind:

-Gestrüpp und dichte Büsche

-Parks, große Wiesen bzw. Felder und Hundefreilauf-Zonen

-Geh- und Radwege mit angrenzenden Rasenflächen

Symptome: Woran kann ich erkennen, dass mein Hund Gift gefressen hat?

-Müdigkeit / Apathie

-Unruhe

-plötzlich auftretende Krämpfe und / oder Zittern

-Atemnot und / oder Husten

-vermehrtes Speicheln

-Erbrechen

-blutige oder verfärbte Schleimhäute

-Blut im Urin und / oder Durchfall

-Blutergüsse

-Verfärbung des Kots (pechschwarz, blutig)

-Bewusstlosigkeit

-schwankender oder steifer Gang

-Weit- oder Engstellung der Pupillen

Was tun, wenn der Hund einen Giftköder gefressen hat?

Bei Verdacht auf Vergiftung sollte man so schnell wie möglich einen Tierarzt aufsuchen und das Tier erbrechen lassen. Vermeiden sollte man eigenmächtige Behandlungsversuche. Sie kosten wertvolle Zeit und können den Zustand des Tieres womöglich noch verschlimmern.