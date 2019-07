von Michael Beitien

24. Juli 2019, 11:39 Uhr

In der Vorwendezeit gab es in der wasserreichen Gegend des Sternberger Seenlands viele Ferienlager. Die meisten sind verschwunden. Doch in der schönen Region steckt Potenzial für den Jugend-Tourismus. Das zeigt beispielsweise der Kamelhof mit steigenden Gästezahlen. Zum Erfolgsrezept zählen zündende Ideen, Marketing und Durchhaltevermögen.