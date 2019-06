von svz.de

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Die Ortsgruppe der Volkssolidarität Warin hat für den heutigen Mittwoch ein Preisknobeln vorbereitet. Die gesellige Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr in den Räumen am Fritz-Reuter-Platz 25 in Warin.