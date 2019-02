Bibow : Qat kauende Männer und andere Erlebnisse

von svz.de

26. Februar 2019, 07:55 Uhr

Unter dem Motto: „Wie ich den Jemen erlebte“, nahm der Wariner Hans-Dieter Habl seine Zuhörer in der Bibower Kirche mit in den Jemen. Die interessierten Reiselustigen sahen ein Land an der Südspitze der Arabischen Halbinsel, das für den eingefleischten Europäer doch ein Schritt in eine andere Welt war. In diesem Land sind nahezu alle Muslime, wobei die Sunniten den größten Anteil haben, die Schiiten bilden die Minderheit. Der Jemen, der seit 2000 v .Chr. existiert, hat eine wechselvolle Geschichte, die von Dieter Habl anschaulich nahe gebracht wurde. Er zeigte hervorragende Bilder und schilderte auch persönliche Erlebnisse.

Männer seien eine besondere Spezies. Ab 13 Uhr ziehen sie sich zurück, um zu „genießen“. Das heißt, dass sie dann drei bis vier Stunden Qat kauen, Blätter eines Drogenstrauchs. Erst danach stellt sich ein Drogenrausch ein.

Jemens Männer sind sehr streng im Islam verwurzelt, dulden es nicht, wenn ihre Frauen von anderen Männern angesprochen werden. Den Frauen ist es verboten, mit anderen Männern zu sprechen. Frauen treten im Alltagsleben so gut wie gar nicht in Erscheinung, sie versorgen die Kinder und den Haushalt, schleppen Wasser von den Wasserstellen. Sie tragen eine Burka, sind also tiefverschleiert. Sie zu fotografieren, kann lebensbedrohlich sein. Darum sind die auf den Dias dargestellten Frauen heimlich von Habl fotografiert worden. Werde man erwischt, läuft man Gefahr, mit Steinen beworfen zu werden.

Was die Zuhörer in der Bibower Dorfkirche nicht wussten: Das heutige Al-Mukha war im 14. Jahrhundert das Handelszentrum für den Kaffeehandel Arabiens. Es hieß damals Mocha, auch Mokka genannt. Dieter Habl informierte auch darüber, dass die Bevölkerung sich seit 1970 alle 20 Jahre verdoppelt hat. Frauen fungieren dort als Gebärmaschinen; früher bekamen sie an die 15 Kinder. Heute hat sich die Sterblichkeitsrate verringert. Fazit ist, dass immer mehr Menschen von den gleichen Ressourcen ernährt werden müssen, was ein Problem ist. Habl präsentierte auch Videos von Marktszenen und Festen, die einen Eindruck vermittelten, in welcher Lautstärke der Alltag dort vor sich geht. Die dortige Esskultur unterscheidet sich sehr von der europäischen und ist sehr gewöhnungsbedürftig. Zum Beispiel wird der Fisch so intensiv gegart, dass die Haut verbrannt ist.

Barbara Reimer