Neukloster : Rat zu Rente und Grundsicherung

20. Mai 2019, 05:00 Uhr

Der Ortsverband Wismar des Sozialverbandes VdK Mecklenburg-Vorpommern führt einmal monatlich eine kostenlose allgemeine Sozialberatung in Neukloster durch. Der nächste Termin ist am morgigen Dienstag, dem 21. Mai, von 11 bis 12 Uhr beim Pflegedienst Gießler in der Hauptstraße 12. Ratsuchende bekommen Antworten auf Fragen zu Rente, Grundsicherung, Hartz IV, Schwerbehinderung, Pflegeversicherung durch den Sozialverband.