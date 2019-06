Sternberger Seenland bis Crivitz : Ringe für die Fischadler

Hobby-Ornithologe Torsten Marczak kümmert sich um Jungvögel.

von Roland Güttler

27. Juni 2019, 20:00 Uhr

Ob Torsten Marczak die jungen Fischadler zur Beringung aus dem Horst holt oder ebenerdig den rechten Lauf mit einem Ring der Vogelwarte Hiddensee versieht und den linken mit einem schwarz-weißen Kennring: Der Bützower zieht stets seine Handschuhe aus. „Ich will die Vögel spüren“, sagt der Mann, der seit 2006 Jungvögel beringt. „Ornithologisch interessiert bin ich aber bereits seit der Jugend.“

Den größeren, in schwarz gehaltenen Kennring mit weißer Schrift „kann der Fachmann per Fernglas beim Flug des Fischadlers besser ablesen“, weiß Jan Koppelmann, Vogelschutz-Beauftragter beim regionalen Energieversorger Wemag. „Als ökologischer Stromerzeuger profitieren wir von der Natur in MV und dem nördlichen Brandenburg“, so Koppelmann. Darum engagiere sich die Firma bei der Jungvögelberingung. Zumal Fischadler ihre Horste gerne auf Strommasten bauen.

Roland Güttler

So auch bei Nisbill

Unweit der 20-KV-Leitung wurde für den Greifvogel zu dessen Sicherheit ein Ersatzstandort auf einem Betonmast errichtet– den nahmen die Tiere an.

In Absprache mit den ehrenamtlichen Artenschutzbeauftragten unterstützt die Wemag seit mehr als einem Jahrzehnt die Beringung von Störchen und Fischadlern. Gestern war es bei letzteren wieder soweit. Per Hubbühne geht es an einem Feldweg bei Nisbill bei Warin hoch zum Horst. Derweil kreisen die Adlereltern am Himmel und meckern.

Im Horst befindet sich nur ein Junges. Fischadler können bis zu vier bekommen. „So ist das eben mit der Natur“, sagt Marczak. Am Boden legt er das Jungtier behutsam auf eine Plane. Das vier bis fünf Wochen alte Tier lässt die Prozedur ganz entspannt über sich ergehen.

Ein weiterer Horst bei Neuhof wurde erst vor kurzem von der Stromleitung auf einen Ersatzmast umgesetzt. Hier gibt es keine Jungen – im ersten Jahr ist das üblich. Dafür liegt bei Station Nummer drei zwischen Neperstorf und Büschow gleich ein Trio im Horst. „Habe ich doch gesagt“, freut sich Bodo Schütt vom Brüeler Wemag-Standort.

208 Fischadler-Paare in MV

Insgesamt sind die Beringer zu elf Horsten im Sternberger Seenland bis hin nach Crivitz unterwegs. „Nach Barnin brauchen wir nicht. Der dortige ist auf der 20-KV-Leitung ja abgebrannt. Den Horst hat definitiv keiner mutwillig zerstört“, stellt Koppelmann klar.

2018 gab es in MV 208 Fischadler-Paare, von denen 159 brüteten und knapp 350 Jungvögel großzogen. Zum Vergleich: Im Wendejahr 1989 wurden deutschlandweit keine 70 Paare gezählt.