von svz.de

23. Mai 2019, 05:00 Uhr

Mit einem roten Blütenteppich zeigt sich derzeit die Straße zum Roten See in Brüel. Doch so schön die Rotblühenden Kastanien auch sind, Anwohner kennen die Kehrseite: Nach dem Regen kann es auf dem Gehweg rutschig werden. Gepflanzt wurden die Bäume nach SVZ-Recherchen vermutlich um 1940.