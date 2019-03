kUHLEN : Rückwärtsfahrt in den Graben

Weil ein Autofahrer zwei gleichnamige Orte verwechselte, war die Reise abrupt zu Ende

von Roswitha Spöhr

07. März 2019, 13:27 Uhr

Glück im Unglück hatten die drei Insassen eines Pkw, der am frühen Mittwochabend auf der Bundesstraße 104 am Abzweig Kuhlen in einen Graben rutschte. Das Trio war auf dem Weg nach Tessin im Landkreis Rostock, als sie in Höhe Kuhlen auf einem Hinweisschild an der Straße plötzlich den von ihnen gesuchten Ortsnamen Tessin lasen. Im Glauben, sich verfahren zu haben, fuhr der Fahrer rückwärts auf eine Ackerauffahrt und rutschte in den Graben. Dort wurde das Fahrzeug von einem anderen Autofahrer gesehen, der einen Unfall vermutete und die Leitstelle verständigte.

Bis auf den großen Schreck, den die drei Insassen bekommen haben dürften, blieben sie zum Glück unverletzt. Es entstand auch keinerlei Schaden, wie die Polizei auf SVZ-Nachfrage erklärte.

Die Brüeler Feuerwehr zog den Pkw dann wieder auf die Straße. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die 15 Kameraden vorbei.

Solch eine Verwechslung von Orten wie hier von der Stadt Tessin im Landkreis Rostock mit dem kleinen Dorf Tessin in der Gemeinde Kuhlen-Wendorf ist leider keine Eintagsfliege. In Zahrensdorf in der Gemeinde Kloster Tempzin glaubte so nicht erst einmal ein Lkw-Fahrer, am Ziel zu sein. Dabei liegt das von den Brummifahrern gesuchte Zahrensdorf bei Boizenburg. Die Aufzählung ließe sich fortführen: Mustin bei Sternberg und bei Ratzeburg, Wendorf zwischen Crivitz und Brüel und Wendorf bei Bützow, aber auch nochmal bei Güstrow...