Ventschow : Russisch-Deutsches Fest

von svz.de

31. Mai 2019, 05:00 Uhr

Diana aus St. Petersburg, Natascha aus Tallinn und Niels aus Mecklenburg laden ein zum 1. Russisch-Deutschen Fest - und Kindertag am 1. Juni ab 11 Uhr in der Waldsiedlung Ventschow ein. Es treten unter anderem das russische Showballett „Explosion“ und der russische Chor „Serenade“ auf. Gegen 15 Uhr erklingt eine Geige. „Diese wurde hier vor 70 Jahren gespielt“, so Veranstalter Niels Hamann. Es sollen auch Brieftauben mit einer Friedensbotschaft starten zu den Ostseeanrainerstaaten. Ferner gibt es ein Kinderprogramm, einen Flohmarkt sowie Speis und Trank.