Schwedin in Wendorf : Schlossblick und Köttbullar

vergrößern 1 von 2 Foto: Roland Güttler

von Roland Güttler

erstellt am 18.Nov.2017 | 12:38 Uhr

Auch nach zehn Wochen ist die schwedische Reiterin Denise Svensson noch immer fasziniert von ihren neuen Job, schwebt geradezu auf Wolke sieben. „Die Natur hier und dann das Gebäude. Es ist abnormal, so ein Schloss in der Mitte zu haben“, schwärmt die 28-Jährige beim SVZ-Besuch überschwänglich von ihrem neuen Arbeitsplatz in Wendorf. Auf dem Gelände des Fünf-Sterne-Schlosshotels liegt die Pferdesportarena quasi zu Füßen. Mit Stallungen, Pferdeboxen plus riesiger Reithalle.

Die aus Kungsbacka bei Göteborg Stammende hatte sich mit 19 bereits wegen der besseren Arbeitsmöglichkeiten auf den (Reitsport-)Weg gen Deutschland gemacht. Bei ihrer ersten Chefrolle ist sie jetzt nicht nur für an die 40 edle Vierbeiner verantwortlich, sondern auch für drei Mitarbeiter.

Als es in der Szene die Runde machte, dass ihr Vorgänger Benjamin Wulschner nach nur neun Monaten Wendorf wieder verlässt – er hat inzwischen im Turnierstall Minzow bei Röbel seine Zelte aufgeschlagen – , sah Denise Svensson ihre große Chance.

Die junge Frau möchte sich unbedingt weiterentwickeln, nicht ewig „nur“ Bereiterin bleiben. Dies war sie die vergangenen viereinhalb Jahre auf der Anlage von Nationenpreisreiter Heiko Schmidt in Neu Benthen bei Lübz. Inzwischen ist sie auch dessen Herzdame.

In Wendorf packte sie die Gelegenheit beim Schopfe; mit ihrem Heiko als Türenöffner. „Er versteht sich sehr gut mit den Chistees“, betont die junge Blondine. Mit Chisteés sind die Österreicher Udo M. und Monika Chisteé gemeint, die das Wendorfer Schloss, zu DDR-Zeiten war hier ein Kinderheim, 2004 erwarben und fünf Jahre später das Schlosshotel eröffneten. Mit einer angeschlossenen Reitanlage, der Pferdesportarena, denn Herr Chisteé hat ein Faible für edle Vierbeiner.

Auf dem Areal wurde 2009 der Derbysieg von Hamburg- Klein Flottbek durch Thomas Kleis gefeiert, der seinerzeit Denise Svenssons Posten inne hatte und für die „Pferdesportarena Schloss Wendorf“ ritt. Dass sie nun bereits die Nr. 5 in der Kleistschen Nachfolge ist, stört die Schwedin nicht: „Das ist im Reitsport normal“, verkündet sie. Mit dem Zusatz: „Ich kann mir vorstellen, hier länger zu bleiben. Meine Chefs sind echt super, Monika Chistee ist eine Powerfrau. Sie ist mein Vorbild; ich möchte so werden wie sie“, betont die erste Chef-Amazone auf Schloss Wendorf. Am zweiten Dezember-Wochenende startet Svensson bei den „Amadeus Horse Indoors“ in Salzburg, um die Pferde Cometo und La Darco ihres Chefs zu präsentieren. Für österreichische Pferdebesitzer sind Starts in der Alpenrepublik ein Muss.

Denise Svensson will erst noch in die Chefrolle reinwachsen; telefoniert darum mehrfach am Tag mit ihrem Heiko, um vom erfahrenen Springreiter und Züchter Tipps zu bekommen. Etwa: Wo bestellt man am besten und günstigsten das Futter? Mit diesen Dingen musste sich Denise bisher nicht befassen, sie war „nur“ Bereiterin. In Neu Benthen saß sie sechs bis acht Stunden pro Tag auf den Pferden, „hier komme ich auf fünf bis sechs“. Zugleich räumt sie mit der Meinung auf, dass der Job besonders schwer für Frauen sei. „Es ist ein Knochenjob, egal, ob für Mann oder Frau“. Denise Svensson gleicht die Belastung mit regelmäßiger Massage aus: „Wenn man einen Tick älter als 18 ist, ist das wichtig“, betont sie, selbst gerade einmal 28. Vor allem die Rückenmassage habe ihr „echt viel geholfen. Man muss die richtige Masseurin finden.“

Die Schwedin wohnt weiter in Neu Benthen. Da steht keine „Tre Kronor-Flagge“, aber es gibt schwedische Gerichte. Besonders gerne bereitet die 28-Jährige das Nationalgericht Köttbullar zu. „Das sind kleine Hackbällchen mit Preiselbeerkonfitüre, unbedingt Stampfkartoffeln – ich liebe Stampfkartoffeln ! – sowie die schwedische braune Soße mit schön viel Sahne.“ Zwei-, bis dreimal im Jahr fahre sie zu Ikea nach Rostock. „Da gibt’s vor der Kasse einen Schwedenshop“, sagt sie und kauft etwa Pfefferkuchen à la Sverige, wie Schweden in der Landessprache heißt, oder die Marabou-Schokolade.

Ihr sportlicher Traum ist einmal der Start in der schwedischen Equipe. Zukunftsmusik… Erst einmal spielt sie die erste (reiterliche) Geige in Wendorf.