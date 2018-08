Warin : Schlüssel bleibt verschwunden

Besuch in der Wariner Stiftskirche nicht mehr ohne weiteres möglich / Schlosswechsel wird teuer

von Roland Güttler

30. August 2018, 05:00 Uhr

Der große Kirchenschlüssel des Wariner Gotteshauses ist und bleibt verschwunden. Am 5. Juli hatte sich eine Familie in der Naturparkverwaltung den Schlüssel geliehen, um die Kirche zu besichtigen. Und gab – wie berichtet – das gute Stück nicht zurück.

„Das ist höchst ärgerlich. Die Familie will den Schlüssel weitergegeben haben. Wir können es jedenfalls nicht mehr nachverfolgen, wer nun als Letztes den Schlüssel hatte“, so Pastor Andreas Kunert auf SVZ-Nachfrage.

Dabei hatten alle gehofft, dass es nur ein Versehen war, und der- oder diejenige den Schlüssel zurückbringt. Das ist leider nicht geschehen.

Es war ein beliebter Service für Einheimische und Gäste: Wenn im Pfarrhaus niemand ist, können sich Interessenten in der benachbarten Naturparkverwaltung den Kirchenschlüssel holen, um die historische Stiftskirche in Warin zu besuchen. So wurde es seit 2008 gehandhabt und nie gab es Probleme.

Aktuell ist die betroffene Tür nicht nur gesperrt, derzeit sind Kirchenbesuche nicht mehr ohne weiteres möglich. „Das ist die Folge eines Fehltritts“, bedauert Kunert. Das Auswechseln des Schlosses sei nicht nur aufwendig, sondern „auch sehr teuer, da es ein denkmalgeschützes sein muss“, erläutert Pastor Kunert.