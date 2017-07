Warin : Schön, fremd und beeindruckend

vergrößern 1 von 2 Foto: kema 1 von 2

„Jetzt ist die Zeit gekommen, hier in Waldheim Neues zu beginnen.“ In diesem Sinne und einleitend dazu lud Musiker Michael Jüllich zu einem Wochenende mit viel und besonderer Musik nach Waldheim ein. Etwas mit Namen zu benennen, habe etwas Greifbares, auch etwas Angreifbares. Auch namentlich benannte Musik habe etwas Greifbares, aber die Musik, die im Garten Jüllichs zu hören war, ließ sich zum größten Teil nicht greifen. Ihr musste man offen gegenüberstehen, mit dem Ziel, dem jetzt und hier zu entrinnen, anzukommen, sich zu entspannen, aus der großen Welt der Gegensätze für eine Weile zu entfliehen und in sich selbst gehen zu können. Dazu der Blick über die Weite hinter dem Garten: Wiesen, Wasser, Wald – wer für kurze Zeit in eine andere Welt tauchen wollte, war am vergangenen Wochenende in Waldheim 15 richtig und kann es auch für die Zukunft sein.

Drei Veranstaltungen gaben einen Einblick in die Intentionen für etwas Neues.





von Onlineredaktion

erstellt am 18.Jul.2017 | 05:06 Uhr