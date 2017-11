Graupenmühle : Schützenzunft buhlt um die Jägerschaft

vergrößern 1 von 1 Foto: erge 1 von 1

von Roland Güttler

erstellt am 16.Nov.2017 | 05:19 Uhr

Die Wettkampf-Abstimmung soll 2018 besser klappen. „Wenn Wismar schießt oder es sind Kreismeisterschaften, dann können wird hier keinen Wettkampf haben “, verkündet der 1. Vorsitzende der Wariner Schützenzunft von 1654, Siegfried Damm, in seinem Rechenschaftsbericht auf der Mitgliederversammlung im Vereinsdomizil im Wariner Ortsteil Graupenmühle.

Zugleich habe man sich auf die Fahnen geschrieben, „Jäger aus der Umgebung mit ins Boot zu holen“, so Damm, dessen Privatadresse in Karow bei Dorf Mecklenburg zugleich die Geschäftsstelle der Wariner Schützenzunft ist. Aktuell zählt man 24 Mitglieder.

Man habe immer noch, was das „Personal“ betrifft, mit den Nachwehen der jahrelangen Querelen mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) zu kämpfen. Es gab einen regelrechten Hickhack mit der Behörde um die Quittierung des Pachtvertrages der Schützen über die Klein- und Großkaliberanlage mit der Stadt Warin.

Die Schießanlage in Warin-Graupenmühle erwachte somit erst im September 2015 aus ihrem erzwungenen Dornröschenschlaf (SVZ berichtete). Erstmals seit Juni 2011 konnte seinerzeit auf dem Kleinkaliberstand (KK) wieder geschossen werden. Für die im Dezember 2011 gegründete „Wariner Schützenzunft von 1656“ war es 2015 zugleich die Premiere.

Den ca. 300 Meter zum Kugelstand entfernt liegenden Wurfscheibenbereich pachtete die Schützenzunft freilich bewusst nicht. Der 1990 ins Leben gerufene und inzwischen insolvente „Wariner Schützenverein für Jagd- und Sportschießen“ war 2011 vor Gericht an Umweltauflagen gescheitert. Die fachgerechte Säuberung des mit Bleiresten kontaminierten Bodens auf dem Wurfscheiben-Gelände konnte und wollte der Schützenverein nicht stemmen.

Eine Beräumung der bleihaltigen Altlasten fand übrigens bis heute nicht statt. Das alles ist somit nicht nur Geschichte und die Schützenzunft von 1656 sieht sich denn auch mit Bedacht nicht als Rechtsnachfolger.

Unterdessen geht der Schießsport auf einem Teil des Geländes weiter. Zu DDR-Zeiten, angefangen in den 60er-Jahren, unterhielt hier die Gesellschaft für Sport und Technik (GST) ein Leistungszentrum. Diese Zeiten sind ein für allemal vorbei. „Weltmeister werden wir alle nicht mehr, glaube ich. Die Arbeit geht vor“, so Damm, der 1966 DDR-Juniorenmeister im Doppeltrab war. Auch heute ist Siegfried Damm noch aktiv, landete dieses Jahr bei der Doppeltrab-DM auf der Münchner Olympiaschießanlage von 1972 „im Mittelfeld“.

Auf dem Schießstand in Warin-Graupenmühle darf seit einen Jahr auch wieder Großkaliber Pistole auf 50 Metern Entfernung geschossen werden. Doch alles muss sich erst wieder einlaufen. Nächste Gelegenheit dazu ist das Weihnachtsschießen am 17. Dezember ab 8.30 Uhr mit Kleinkaliber Match , Kaliber 5,5 mm. „Mit Diopter, aber ohne Zielfernrohr“, so der 2. Vorsitzende Reinhard Mews aus Warin. „Kommen zehn Schützen zusammen, findet das statt“, so Mews, der einst 20 Jahre lang Trainer Wurf in Graupenmühle war.