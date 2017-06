Schwimmkurs in Dabel : „Schwimmen lernen ist cool“

vergrößern 1 von 5 Foto: Roland Güttler 1 von 5









Gestern morgen gegen 9 Uhr am Holzendorfer See in Dabel – eine kühle Brise weht seeseitig und lässt die insgesamt 68 Mädchen und Jungen der örtlichen Grundschule an Land teilweise gar ein wenig frösteln. 15 Grad Lufttemperatur, da war es im Wasser mit drei Grad mehr angenehmer beim Schwimmkurs, der noch bis zum morgigen Freitag geht. Nach der Vorjahrespremiere ist es die Zweitauflage zusammen mit dem ASB-Wasserrettungsdienst Schwerin-Parchim.

„Alle sind sehr tapfer, keiner meckert, sie sind mit Eifer dabei“, verkündet Lars Scheer, Sportlehrer an der Schule. Und er verteilt noch ein Lob an die Lütten: „Auch die Ängstlichen haben sich überwunden. Ihr Lebensumfeld ist der See, es gibt so viele in der Umgebung davon. Die Kinder gehen gerne ans Wasser, darum ist es wichtig, dass sie schwimmen können. Es war auch der Wunsch der Eltern, dass es wieder solch einen Schwimmkurs gibt“, so Scheer. Stolz auf ihre Mädchen und Jungen ist auch Schulleiterin Annett Damme: „Alle sind ehrgeizig, bekommen eine sehr gute Note. Schwimmen ist eine Notwendigkeit im Rahmen des Sportunterrichts.“ Zugleich verweist sie darauf, „dass mit dem Schulträger übers Amt und der Gemeinde Dabel die Kostenübernahme geklärt ist.“

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Printausgabe und im E-Paper.



von Roland Güttler

erstellt am 14.Jun.2017 | 21:00 Uhr