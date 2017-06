Schwört auf ihren Esel – aus Draht

vergrößern 1 von 1 Foto: Traudel Leske 1 von 1

Es ist wieder Dienstag. Der allwöchentliche Tag, an dem Renate Friedrich und ihre vier Sportsfreundinnen aus Warin ihre Stahlrosse satteln. Treffpunkt ist die Bushaltestelle in der Langen Straße. Und dann geht es in der Zeit zwischen 14 Uhr und 17 Uhr etliche Runden um den Wariner Glammsee. Von den einst mehr als zehn Radlerinnen sind allerdings nur noch fünf übriggeblieben, die mit ihren Drahteseln etliche Runden auf ihren gewohnten Wegen drehen und sie mit harter Beinarbeit anfüttern. Einige von den Einstigen sind inzwischen verstorben oder haben aus Alters- oder Krankheitsgründen bzw. wegen Umzugs das aktive Radfahren aufgegeben. Dafür jedoch geht es jetzt per pedes in die schöne Umgebung ihrer Heimatstadt seit 1953. Das heißt, es wird gewandert oder geht auf Pilzsuche.

Wenn aber einmal dicke Regenwolken aufziehen, haben die Frauen, die fast alle zwischen 70 und über 80 Jahren sind, eine Alternative gefunden. Dann wird gespielt, um sich geistig fit zu halten. Ein ganz beliebtes Spiel, das sich „Rummikub“ nennt. Bei dem aus Buchstaben Wörter gebildet werden müssen. Und auch Zahlen werden verwendet. „Dieses Spiel bringt Menschen zusammen“, heißt es im Spielregelheft. Und in der Tat, es fordert die Mitspieler auf vielen Ebenen zum geistigen Miteinander.

von Traudel Leske

erstellt am 28.Jun.2017 | 06:00 Uhr