Senioren auf Safari

Tagespflege zum Sommerausflug auf dem Kamelhof Sternberger Burg

von Onlineredaktion pett

09. Juli 2019, 09:01 Uhr

Einen Sommerausflug zum Kamelhof Sternberger Burg unternahmen Mitarbeiter der Tagespflege des Deutschen Roten Kreuzer Sternberg und ihre 17 Gäste. Das Personal der Tagespflege bemühte sich vor Beginn der Safari mit gemeinsamer Kraft auch den einzigen Rollstuhlfahrer mit an Bord zu nehmen. Auch dieser Senior konnte die Tiere hautnah erleben und anfassen, berichtet Juliane Puskeiler, Leiterin der Tagespflege in Sternberg. Bei luftiger Fahrt auf dem Hänger startete Jens Kohlhaus, Betreiber des Kamelhofes, den Traktor und führte die Senioren vorbei an Straußen, Zebras, Wasserbüffeln, Elchen, Rentieren. Bei den Dromedaren erklärte er. „Die Tiere begrüßen sich untereinander mit einem Kuss, es wäre unhöflich das abzulehnen, wenn sie auch euch so begrüßen möchten.“

Jens Kohlhaus hatte immer einen lockeren Spruch bei der ½ Safaritour auf der Zunge und erzählte Wissenswertes zu den Tieren interessant und humorvoll, aber vor allem mit viel Leidenschaft. Er behielt die Ruhe, als er kurzerhand seine Antilope Mali einfangen musste, so Juliane Puskeiler. Einige Senioren waren mutig und fassten die Tiere unbekümmert an. Es sei beeindruckend, wie groß die Tiere sind und was für ein natürliches Areal sie bewohnen dürfen, resümierten auch die Mitarbeiter der Tagespflege. Zum Abschluss ab es Kaffee, kalte Getränke und Eis.