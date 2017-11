Wettbewerb : Seniorenfreundliche Stadt

vergrößern 1 von 1 Foto: Alexander Kujat 1 von 1

von Katja Frick

erstellt am 10.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Beim Wettbewerb „Seniorenfreundliche Kommune“ belegte die Stadt Sternberg in der Kategorie 2000 bis 8000 Einwohner den ersten Platz. Der zweite Platz ging an die Gemeinde Sanitz (LK Rostock) und der dritte Platz an die Gemeinde Ostseebad Insel Poel (LK Nordwestmecklenburg). In der Kategorie über 8000 Einwohner gewann Stralsund, bei unter 2000 die Gemeinde Lohmen.

Sternberg überzeugte die Jury insbesondere durch die Beständigkeit, mit der die Stadt die seniorenpolitischen Aspekte berücksichtigt und umgesetzt hat.

Mit der Auszeichnung, die am Donnerstag durch Sozialministerin Stefanie Drese bei einer Veranstaltung in Schwerin übergeben wurde, ist für Sternberg ein Preisgeld von 2000 Euro verbunden.