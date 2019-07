Keez : Sommerlehrgang für den Fischereischein

von svz.de

08. Juli 2019, 08:41 Uhr

Der Sommerlehrgang zum Erwerb des Fischereischeins findet vom 20. bis 26. Juli, jeweils von 10 bis 16 Uhr, bei Irena Dombrowa in Keez, Keezer Schmiede 1a, statt. Der Prüfungstermin ist dann am 31. Juli. Erwachsene zahlen 120 Euro, Kinder bis vollendetem 14. Lebensjahr 110 Euro. Maximal 30 Personen können am Lehrgang teilnehmen. Die Keezerin, die seit 1990 solche Schulungen durchführt, benötigt von den Interessenten vor Kursbeginn bis spätestens 17. Juli eine beidseitige Ausweiskopie und bei Kindern die der Geburtsurkunde oder des Kinderausweises sowie die Betätigung eines Erziehungsberechtigten. Dieses ist an die Postadresse zu schicken.

„Der Fischereischein gilt dann auf Lebenszeit“, so Dombrowa. Anmeldungen sind möglich unter 0172 - 7339229 oder dombrowa0706@g-mail.com.