Groß Raden : Spannender Vortrag um die Bannborg

von Onlineredaktion pett

27. März 2019, 05:00 Uhr

Der nächste spannende Vortrag im Ausstellungsgebäude des Archäologischen Freilichtmuseums Groß Raden findet am Mittwoch, 3. April, um 19.30 Uhr statt.

Es geht um einen Ausgrabungsort im Westen des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Die in Resten noch sichtbare slawische Wallanlage „Bannborg“ nahe Nostorf bei Boizenburg wird in den Fränkischen Reichsanalen als „Delbende“ benannt. Recherchen ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger erbrachten Hinweise auf diesen Fundplatz und seine landesgeschichtliche Bedeutung. Im Rahmen eines Forschungsprojekts des Institutes für Vor- und Frühgeschichte Archäologie der Universität Hamburg wurden mehrere methodische Verfahren zur Erkundung der Anlage eingesetzt und im Jahr 2018 erste Grabungen durchgeführt. Dabei konnten direkt unter der Grasnarbe vielversprechende archäologische Befunde mit unerwarteter Holzerhaltung freigelegt und dokumentiert werden, die von einem zerstörerischen Brandereignis und wohl von der Erstürmung der slawischen Burg zeugen. Prof. Dr. Frank Nikulka und studentische Mitarbeiter werden die neuesten archäologischen Forschungen vorstellen und „brandaktuell“ über erste Ergebnisse und Perspektiven für die weitere Forschung berichten, informiert Heike Pilz, Museumsleiterin in Groß Raden.