Sternberg : SPD organisiert Kreisgespräche

Nach drei Landkreisgesprächen der SPD findet am Montag, dem 10. Dezember ab 18 Uhr das vierte Gespräch in Sternberg statt.

von Franca Niendorf

07. Dezember 2018, 09:18 Uhr

Die Landtagsabgeordneten Thomas Schwarz und Christian Brade, Kreistagsmitglied Dr. Pascal Winkler und Stadtvertreter Dirk-Egbert Unger stellen sich den Fragen und Vorschlägen der Sternberger Bürger.

Ziel der Landkreisgespräche ist, Probleme vor Ort zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. „Wir wollen einfach zeigen, dass wir da sind und zuhören. Man muss kein Parteimitglied sein, um mit den Abgeordneten der SPD ins Gespräch zu kommen“, betont Jana Haak, die das Gespräch moderieren wird.

Pascal Winkler steht der SPD im Landkreis Ludwigslust-Parchim auch als Kreisvorsitzender vor. Er ist auf die Probleme der Bürgerinnen und Bürger gespannt: „Wir beschäftigen uns gegenwärtig viel mit dem Rufbus, dem Breitbandausbau oder der Digitalisierung an den kreislichen Schulen. Ich bin gespannt zu erfahren, ob die Menschen in und um Sternberg diese Themen auch als wichtig empfinden oder vielleicht ganz andere Schwerpunkte setzen würden. Wir SPD-Politiker bieten regelmäßig Sprechstunden an. Wer es bisher nicht zu einer unserer Sprechstunden geschafft hat, kann am Montag Stadt-, Kreis- und Landesvertreter gleichzeitig antreffen und auf Probleme aufmerksam machen.“

Das Landkreisgespräch steht allen Interessierten offen, es beginnt um 18 Uhr im Café der „Gaststätte am Markt“ in Sternberg, Am Markt 6.