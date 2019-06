Rühn : Spiel der Legenden

von svz.de

21. Juni 2019, 09:39 Uhr

Zum Vereins- und Gemeindefest wird am Sonnabend ab 10 Uhr nach Rühn eingeladen. Für ein Kleinfeld-Fußball-Turnier haben sich drei Mannschaften angemeldet. Es spielt ein Team „Legenden FSV Bützow 99“ sowie eine Männermannschaft des FSV Rühn und die Freizeitkicker des Dorfes. Zudem spielen Eltern ein Turnier aus. Aber auch die Besucher können sich aktiv beteiligen. So gibt es zum Beispiel eine Hüpfburg sowie ein Torwandschießen für Kinder und Erwachsene. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr starten mit Kindern zu Rundfahrten durchs Dorf. Am Nachmittag gibt es eine Vorführung. Die Kameraden werden ein brennendes Auto löschen.