von svz.de

07. Mai 2019, 05:00 Uhr

Brüel | In der Aula des betreuten Wohnens in der Brüeler Schulstraße beginnt heute um 14 Uhr ein Spielnachmittag. Die Ortsgruppe der Volkssolidarität lädt dazu ein. Willkommen sind alle Interessierten. Das beliebte Bingo mit Klaus Kirschnick gibt es hier wieder am 21. Mai um 13.30 Uhr.