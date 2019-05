Warin : Stadtvertreter tagen heute

von svz.de

23. Mai 2019, 05:00 Uhr

Auf ihrer letzten Sitzung vor der Wahl beschäftigen sich die Wariner Stadtvertreter heute um 17 Uhr in der Stadthalle unter anderem mit der Bewerbung der Stadt für das Label „StadtGrün naturnah“. Zudem geht es in Anträgen der Fraktionen Die Linke und der SPD um die Planung Neubau Strandhaus sowie um einen Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan „Pflegeheim am Glammsee“ und zur Änderung der Gebührenordnung für die Sporthalle Warin.