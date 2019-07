von svz.de

03. Juli 2019, 05:00 Uhr

Viele neue Gesichter gibt es nach den Kommunalwahlen in der Gemeindevertretung von Witzin. Die konstituierende Sitzung beginnt am morgigen Donnerstag um 19 Uhr im Gemeindezentrum am Gartensteig. Am Abend geht es auch um einen Jugendbeirat.