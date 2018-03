Sternberg : Startklar für Museumssaison

An den Osterfeiertagen mittelalterliche Lagerei und Oldtimer in Groß Raden. DDR-Museum und Lesung in Dabel

von Roswitha Spöhr

27. März 2018, 21:00 Uhr

Unter dem Motto: „Osterei, Metgebräu und mittelalterliche Lagerei“ lädt das Archäologische Freilichtmuseum Groß Raden auch dieses Jahr zu Ostern seine Gäste ein. Von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag verwandelt sich der altslawische Tempelort in einen mittelalterlichen Handwerks- und Handelsplatz. „Besucher können sich zurückversetzen lassen in das frühmittelalterliche Leben der Slawen und Wikinger vor 1000 Jahren. Viele Teilnehmer aus Deutschland, den Niederlanden und Luxemburg werden in mittelalterlicher Gewandung zu Gast sein und ihre historischen Zelte aufschlagen. Waren werden feilgeboten“, kündigt Museumsleiterin Heike Pilz an. Traditionell wird an dem Osterwochenende je nach Witterung auch zum Mitmachen eingeladen. „Am Karfreitag können unsere Gäste im Ausstellungsgebäude Ostereier mit sorbischer Wachsreservetechnik verzieren. Auf dem Freigelände werden Ostereier mit Naturfarben gefärbt“, so Pilz.

Und im Ausstellungsgebäude lädt die Sonderausstellung „Blutiges Gold – Macht und Gewalt in der Bronzezeit“ zum Entdecken ein. Das Museum ist täglich von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Im Oldtimermuseum Groß Raden heißt es zwar erst am 1. Mai „Motoren anlassen“, um die neue Saison zu eröffnen, aber die Freunde historischer Fahrzeuge laden schon von Karfreitag bis Ostermontag von 11 bis 16 Uhr in das Museum ein.

Im Feriendorf Storchennest in Dabel öffnet am Ostersonntag das DDR-Museum, zudem beginnt um 14 Uhr eine Buchlesung. Elke Ferner will ihre Zuhörer mit Anekdoten aus dem DDR-Alltag unterhalten.

Das Kutschenmuseum Kobrow eröffnet am Ostersonntag die Saison. Von 10 bis 17 Uhr – das gilt auch für den Ostermontag – ist die einmalige Einrichtung dieser Art in Norddeutschland für Besucher geöffnet. Das Museum in Kobrow II beherbergt fast 200 Kutschen und Schlitten sowie zahlreichen Geschirre, Sättel, historischen Kinderspielzeuge und eine Büchersammlung. Spezielle Führungen gibt es über Ostern nicht, diese werden hingegen am „Tag der offenen Tür“ in der Woche darauf am 8. April angeboten. Wer sich das schon einmal vormerken will: Kostenlose Führungen gibt es am 8. April um 11 sowie um 14 Uhr.

„Wir haben die kompletten Ostertage extra mit reingenommen“, betont Museumspädagogin Birgit Bruhs vom Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg. Dieses hat eigentlich vom 1. April bis Ende Oktober täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Doch zu Ostern sind die Küken da! Dazu wurde extra rechtzeitig ein Brutschrank aus den 1950er-Jahren mit Hühnereiern bestückt. Heute früh zählten die Museumsmitarbeiter bereits 20 hungrige Schnäbel. So gibt es zu Ostern zur Freude vor allem der Kinder einen Kükenhof im Museum.

Das Heimatmuseum Sternberg ist am Karfreitag, am Ostersonnabend und am Ostersonntag jeweils von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Danach sind Gäste wieder ab 1. Mai willkommen.