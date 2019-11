Sternberg: Drei Autoinsassen bei Auffahrunfall verletzt

von svz.de

21. November 2019, 14:39 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der B 192 in Holzendorf sind am späten Mittwochnachmittag drei Autoinsassen leicht verletzt worden. An einer Baustellenampel war ein PKW aus noch ungeklärter Ursache auf ein verkehrsbedingt haltendes Auto aufgefahren. Dabei erlitten der 80-jährige Fahrer des auffahrenden Autos sowie seine zwei Jahre jüngere Beifahrerin jeweils leichte Verletzungen und kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Güstrow. Auch der Fahrer des anderen PKW trug bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen davon. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der zunächst auf 16.000 Euro geschätzt wurde. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.