Weihnachtsfeier : Sternberger feiern Advent

Deutsches Rotes Kreuz und Volkssolidarität arbeiten eng zusammen.

von Michael Beitien

06. Dezember 2018, 08:56 Uhr

Es gab Kaffee, Kuchen und Musik, um das Tanzbein zu schwingen. 120 Senioren kamen am Mittwochnachmittag zur gemeinsamen Weihnachtsfeier der Stadt Sternberg sowie der Ortsvereine des Deutschen Roten Kreuzes und der Volkssolidarität (VS) ins Hotel Dreiwasser. Seit langem feiern die Vereine zusammen im Advent. In keinem anderen Landkreis und keiner anderen VS-Gruppe gebe es so eine enge Zusammenarbeit wie in Sternberg, sagt die Ortsvorsitzende Monika Zöllner. Gemeinsam werden auch die Geburtstage des Monats gefeiert. Das Seniorenbüro erledigt die organisatorische Arbeit.

Die Stadt und die beiden Verbände gaben Zuschüsse, so dass die Senioren am Mittwoch für einen kleinen Obolus einen schönen Nachmittag verbringen konnten.

Übrigens: Auch das Hotel Dreiwasser veranstaltet am kommenden Sonntag ab 14 Uhr einen Adventsnachmittag.