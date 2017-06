Wettbewerb in Wismar : Sternberger Schüler bauen erfolgreich Brücken

vergrößern 1 von 1 Foto: niemeyer 1 von 1

Was hält eine 150 Gramm leichte Papierbrücke aus, bis sie zusammenbricht? Die Antwort auf diese Frage gab es beim 24. Papierbrückenwettbewerb an der Hochschule Wismar. Schüler des Wahlpflichtkurses „Physik“ der Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium „David Franck“ (KGS) in Sternberg haben erfolgreich abgeschnitten. Sie bauten geradezu meisterliche Papierbrücken. 162 Konstruktionen aus handelsüblichem Zeichenkarton oder -papier, darunter elf Modelle von KGS-Schülern, mussten sich beim „Tag der Technik“ vor einer Woche im Prüflabor in einer speziellen Vorrichtung einem Belastungstest unterziehen.

„Ich habe den Schülern die Anspannung und Nervosität auf der Hinfahrt angemerkt“, erzählt Lehrer Frank Langpap, der die jungen Tüftler in die Hansestadt begleitet hat. Umso größer sei die Freude dann über die Prämierung gewesen.

von Wibke Niemeyer

erstellt am 30.Jun.2017 | 12:00 Uhr