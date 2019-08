von svz.de

16. August 2019, 05:00 Uhr

Am heutigen Freitag ist in der Dorfkirche Bibow eines der Erstlingswerke des Filmemachers Andreas Dresen, der Streifen „Stilles Land“ , zu sehen. Er dreht sich um die DDR im Herbst 1989 in der Provinz. Der Film beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist eine halbe Stunde vorher. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen