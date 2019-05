Bibow : Suche nach den schönsten Biker-Kurven

von Roland Güttler

Biker-Rast am Sonnabendvormittag an der L 031 in Bibow. Neun Motorradfreaks aus dem Kieler Raum steigen zweimal im Jahr auf ihre „heißen Öfen“, um gemeinsam auf Tour zu gehen. Und diesmal wollten die Holsteiner die Mecklenburger Seenplatte erkunden. Eine genaue Route gab es nicht. „Der Weg ist das Ziel“, sagt einer. Ein anderer ergänzt: „Immer was schön Kurviges finden.“ Und da gibt es auf der L 031 bekanntlich ja so einige. Das nächste Biker-Ziel war Warin.