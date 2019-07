von svz.de

Am Wochenende lädt Kladrum zum Tag des Pferdes. Der Reit- und Fahrverein veranstaltet ab Freitag, 19. Juli, um 19 Uhr sein Grillfest am Pferdestall. Hierzu sind alle recht herzlich eingeladen. Los geht es am Sonnabend von 8 Uhr an mit der Kreismeisterschaft im Fahren. Die Blasmusik wird dazu von 11 bis 13 Uhr spielen. Am Abend beginnt eine Tanzveranstaltung.