Groß Raden als Filmkulisse : Taufszene und Burgsturmangriff

So schnell wird man ein Komparse. Die Dokfilm Fernsehproduktion GmbH aus Potsdam drehte die vergangenen beiden Tage im

Archäologischen Freilichtmuseum Groß Raden – für „Die Slawen“, im Auftrag von Arte. „Das wird kein Spielfilm, sondern ein Doku-Drama“, erläuterte Producerin Katrin Thomas. Sieben Szenen kamen dabei auf dem historischen Slawenort unweit Sternbergs „in den Kasten“. Und in einer spielten auch die 18-jährigen Tine Burow und Luise Fels aus Groß Raden eine Rolle – bei der Taufszene. Doch davon ahnten die Abiturientinnen Dienstagabend gegen 18.30 Uhr noch nichts. „Ich habe denen nur gesagt, bringt euch ein Handtuch mit“, verkündete Museumschefin Heike Pilz, als sich die Laiendarstellerinnen auf den Weg zur Verwandlung in junge Slawinnen anno 1147 machten. „Das wird feucht werden“, schob Pilz hinterher.



Von der Straße weg gecastet

Diese fungierte quasi als Managerin für die Filmcrew und deren ständigen Extrawünschen seit der ersten Kontaktaufnahme im April. „Erst wollten sie Frauen aus der Region als Komparsen, dann plötzlich zwei Mädchen und irgendwann auch noch eine 20-Jährige“, so Pilz. Die Producerin erklärte es mit „Drehbuch-Änderungen bis zum Schluss“.

Und so wurden, wegen der Kürze der Zeit, Tine und Luise durch Heike Pilz von der Straße weg gecastet. „Ich sah sie, hielt an und fragte: ,Was habt ihr übernächste Woche vor?‘ … ,Nichts?, na denn, habt ihr Lust, bei einem Film mitzuspielen?‘“, so Pilz. Und ob. Zumal die letzten Abiprüfungen gerade gelaufen waren. So schnell kommt man zum Film und ins Fernsehen. Und dann wird auch noch im Heimatort gedreht; mehr geht kaum!

Zu den regionalen Komparsen gehörten auch Petra Schmidt aus Dabel, die sich seit kurzem im Slawenmuseum als Märchenfrau einbringt, sowie Tines und Luises Mitschüler Alexander Schürer aus Sternberg. Doch der stand am Dienstagabend noch in Zivil etwas verloren auf dem großen Freigelände. Welche Komparsenrolle ihm zugedacht war, irgendeine Anna – beim Filmdreh „redet man sich nur per Vornamen an“, lernte Heike Pilz schnell – wird es ihm schon gesagt haben…

Währenddessen war die Opferszene gerade abgedreht. Schauspieler Tobias Kay, alias „Lestek“, holte Met mit einem Trinkhorn und goss ihn in einen Krug, um dann Blut in den Met zu opfern. Und das alles unter dem strengen Blick von Triglav auf dem Götterpfahl, jenem Kriegs-Stammesgott der Slawen, der einst besonders im Raum Wollin, Stettin und Brandenburg verehrt wurde.

Nachts von 23.30 bis 2.30 Uhr – laut Drehbuch – stand denn auch am Groß-Radener Burgtor die Erstürmung der „Brandenburg von Jacza von Köpenick“, dem ersten namentlich bekannten Berliner, gegen seinen Widersacher Albrecht den Bären, an. Hier traten die „Kaptorga“-Kämpfer in Aktion, die tagsüber bei 26 Grad immer wieder beim Schweiße ihres Angesichts trainierten und auf „Dienstleistungen für historische Medienproduktionen“ spezialisiert sind.

Nach weiteren fünf Drehtagen ab Morgen im Ukranenland bei Torgelow sind dann „35 Minuten emotionale Spielszenen“ im Kasten. Diese sollen, so Producerin Katrin Thomas, dann mit dokumentarischen Aufnahmen und Interviews mit Experten verwoben werden. Ausgestrahlt wird das 90-minütige Doku-Drama am 9. Dezember zu besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Luise Fels und Tine Burow sehen dann erstmals ihre Taufszene…



von Roland Güttler

erstellt am 22.Jun.2017 | 05:00 Uhr