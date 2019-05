Dorf MEcklenburg : Tierheimfest mit Trödelbasar

von svz.de

28. Mai 2019, 06:37 Uhr

Die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer laden am kommenden Sonntag, dem 2. Juni, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zum Fest ins Tierheim Dorf Mecklenburg ein. Interessierte werden durchs Hundehaus und die Katzenstuben geführt. An Infoständen gibt es Auskunft zur Tierhaltung und dem Tierschutz. Zudem gibt es ein buntes Programm mit Kinderspielen, Tombola, Trödelbasar und Zubehörverkauf.