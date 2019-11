Sternberg : Toilette soll offen bleiben

Ordnungsausschuss plädiert für den Einbau einer Zeitschaltuhr

von Michael Beitien

23. November 2019, 05:00 Uhr

Schilder auf dem Sternberger Marktplatz weisen den Weg zur öffentlichen Toilette am Parkplatz am Mecklenburgring. Wer ihnen folgt, steht insbesondere alltags zuweilen vor verschlossenen Türen. Es sei ein Ärgernis seit Jahren, war im Ordnungsausschuss der Stadt zu hören. Auch Vorsitzender Matthias Ratke wird immer wieder durch Bürger damit konfrontiert. Alltags schließt eine Geschäftsfrau das WC auf und zu – offenbar in Abhängigkeit von ihren eigenen Öffnungszeiten. Für die Wochenenden hat die Stadt jemanden engagiert.

Auf Vorschlag von Mathias Schwarz aus dem Ausschuss sprach sich das Gremium dafür aus, eine Zeitschaltuhr in die Toilettentür zu integrieren. Damit könnte man das WC immer zur gleichen Zeit öffnen. Diese Öffnungszeiten könnten auch auf den Hinweisschildern in der Stadt stehen. Der Ausschuss gab die Empfehlung, dass die Verwaltung die Machbarkeit untersucht.