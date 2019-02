Blankenberg : Treff für Angler

von svz.de

01. Februar 2019, 06:40 Uhr

Am morgigen Sonnabend führt der Angelverein Petri Heil Blankenberg die dritte und auch letzte Beitragskassierung mit Ausgabe der Angelkarten, Beitrags- und Fischereischeinmarken für 2019 durch. Diese Kassierung erfolgt von 13 bis 14 Uhr im Gemeindehaus in Blankenberg. Im Anschluss findet das beliebte Vereinswinterknobeln statt. Bei einem Unkostenbeitrag von fünf Euro wird in drei Durchgängen der Vereinsknobelkönig 2019 ermittelt. Titelverteidigerin aus dem Vorjahr ist Christina Apel aus Blankenberg, die bisher bei dieser Veranstaltung schon dreimal erfolgreich war.